Autofahrer fährt in London Fußgänger an: Zwei Verletzte, kein Terror

In London hat ein Autofahrer zwei Fußgänger angefahren, wie die Polizei auf Twitter mitteilt. Die beiden Personen wurden demnach verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Mann wurde festgenommen. Die Tat soll aber keinen terroristischen Hintergrund haben. Unklar war zunächst, ob der Fahrer das Auto absichtlich in die Fußgänger gesteuert hatte. Näheres will Scotland Yard noch mitteilen.

Mehr in Kürze.