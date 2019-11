Autofahrer fährt durch Rettungsgasse - der Polizei hinterher

Anzeige

Dass ungeduldige Autofahrer Rettungsgassen missbrauchen, kommt immer wieder vor. Doch bei einem Unfall am Dienstag auf der A1 war ein Fahrer besonders dreist. Mit seiner Fahrt durch die Rettungsgasse hielt er zunächst ein nachfolgendes Polizeiauto auf. Er scherte kurz in den Stau ein, um die Streife vorbeizulassen - und setzte sich danach direkt hinter das Einsatzfahrzeug.

Von der dreisten Aktion berichtete "rtl.de" in einem Video. Die Polizisten wiesen den Verkehrsrowdy noch vor Ort zurecht.

Lkw-Fahrer übersieht Stauende

Der Unfall ereignete sich RTL zufolge am Dienstagmorgen auf der A1 in der Nähe des Stuhrer Dreiecks. Ein Lastwagenfahrer übersah ein Stauende und schob zwei weitere Lkw ineinader. Drei Beteiligte wurden leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Wegen des Unfalls musste die Autobahn in Richtung Bremen kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Verkehr konnte zwar kurz darauf einspurig vorbeigeleitet werden, dennoch bildete sich ein längerer Rückstau.

