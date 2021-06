Autofahrer fährt hochschwangere Frau an und flüchtet

Anzeige

Neuss. Ein Autofahrer hat in Neuss in Nordrhein-Westfalen eine hochschwanger Frau angefahren und einfach zurückgelassen. Der dunkle Wagen habe die 33-Jährige am Dienstag touchiert, als sie eine Straße habe überqueren wollen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Schwangere sei durch den Zusammenstoß gestürzt – der Fahrer soll aber nur einen Bogen um die Frau und dann davon gefahren sein. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.