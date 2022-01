Autofahrer erleidet Schlaganfall - Beifahrer übernimmt das Steuer

Anzeige

Herbrechtingen. Durch einen beherzten Griff ins Steuer hat ein 39 Jahre alter Mann als Beifahrer einen womöglich schweren Unfall in Baden-Württemberg verhindert. Der Mann saß am Freitag in Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim auf dem Beifahrersitz eines Autos, als der Fahrer plötzlich einen Schlaganfall erlitt und nicht mehr lenken konnte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das zeitweise führerlose Auto drohte auf eine befahrene Kreuzung zu fahren. Deshalb lenkte der Mann gezielt auf einen wartenden Laster zu, um das Auto zum Stehen zu bringen und einen noch schwereren Unfall zu verhindern.

Beim Zusammenstoß mit dem Lkw wurden demnach der Beifahrer und der Lastwagenfahrer leicht verletzt. Der teils bewegungsunfähige Fahrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus.