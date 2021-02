Schneechaos: ADAC musste mehr als 19.000-mal am Montag ausrücken

Anzeige

Die dicke Schnneeschicht hat auch am Montag für Chaos auf den Straßen gesorgt. Der ADAC leistete infolgedessen am Montag 19.302-mal Pannenhilfe oder half beim Abschleppen, wie die Unternehmenssprecherin Katharina Lucà dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) auf Nachfrage mitteilt, die meisten Einsätze an einem Tag in 2021.

Besonders häufig mussten die Helfer des ADAC in der Mitte Deutschlands, wo der Schnee auch am stärksten war, ausrücken. Zum Vergleich: Die meisten Einsätze an einem Tag waren in 2020 etwa 18.000 und in 2019 etwa 22.000. Insofern war der gestrige Montag einer der arbeitsreichsten Tage für die Mitarbeiter des ADAC. Doch sei das in der Wintersaison nicht ungewöhnlich. Wenn es länger glatt ist, dann müssten die Mitarbeiter immer zu so vielen Einsätzen ausrücken.

Oft musste der ADAC wegen leerer Batterien ausrücken

„Am häufigsten mussten wir bei leeren Batterien Starthilfe geben“, so Lucà gegenüber dem RND. Bei einigen Einsätzen sei es für die Mitarbeiter auch schwierig gewesen, überhaupt zu den Kunden auszurücken. Die schlechten Witterungsverhältnisse hätten auch den Wagen des ADAC zu schaffen gemacht. Das habe zu längeren Wartezeiten geführt. Es könne auch sein, dass die Helfer wegen des Schnees bei einzelnen Einsätzen gar nicht zu den Kunden gelangen konnten. Doch Zahlen lägen dazu nicht vor.

In den kommenden Tagen rechnet der ADAC mit einer Entspannung der Situation auf den Straßen, da die Räumungsfahrzeuge nun den Schneemassen beikommen können. Doch gibt Lucà auch zu bedenken: „Wenn das Wetter so bleibt, werden auch die Zahlen der Einsätze weiterhin hoch bleiben.

Tipp: Autofahrer sollten bei Schnee und Eis mehr Zeit einplanen

Nachdem viele Autofahrer in der Nacht zu Dienstag stundenlang bei Minusgraden im Stau auf der A2 bei Bielefeld ausharren mussten, fragen sich nun viele, wie lang ein Motor eine Standheizung betreiben kann. „Pro Stunde braucht ein Pkw im Schnitt einen Liter Sprit für die Heizung, wenn der Motor läuft“, informiert die Unternehmenssprecherin.

Für jene, die nicht aufs Auto verzichten können, gibt der ADAC Fahrtipps: „Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen, da es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Außerdem ist es wichtig, langsam auch in den Kurven zu fahren, Ruhe zu bewahren und immer bremsbereit zu sein“, so Katharina Lucà vom ADAC.