Autodieb stiehlt Wagen in Chicago – Vierjähriger sitzt noch drin

Chicago. Horrorvorstellung für alle Eltern: Ein allein im Wagen sitzender Vierjähriger ist laut Medienberichten nahe der US-Großstadt Chicago von einem Autodieb mitgenommen worden. Der unbekannte Täter fuhr zunächst mit dem Kind davon, wie die US-Zeitung „Chicago Tribune“ am Montag (Ortszeit) schrieb.

Suche nach dem Autodieb läuft

Der Vater des Jungen sagte demnach der Polizei, der Wagen mit seinem Sohn sei gestohlen worden, während er Essen eingekauft habe. US-Medien berichteten, das Auto mit dem Jungen darin sei später am Abend in Chicago gefunden worden. Der Vierjährige kam demnach zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Suche nach dem Autodieb laufe.

Die Familie des Jungen hatte über Medien an den unbekannten Dieb appelliert, dem Kind nichts anzutun. „Ich möchte nur meinen Jungen zurück“, zitierte die Zeitung die Mutter. „Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich gar nicht bemerkt haben, dass er dort drinnen war. Bitte fassen Sie ihn nicht an und verlassen Sie einfach das Fahrzeug.“