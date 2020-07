Auto überschlägt sich: Fahrer flieht und lässt verletzte Beifahrerin allein

Anzeige

Leipheim. Ein Autofahrer ist nach einem Unfall bei Leipheim (Landkreis Günzburg) geflohen und hat seine verletzte Beifahrerin zurückgelassen. Man wisse noch nicht, ob der Mann Hilfe holen wollte, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. “Es sieht aber eher nach Unfallflucht aus”, sagte der Sprecher. Die Beamten trafen den 29-Jährigen wenig später auf einem Campingplatz an und hielten ihn fest.

Fahrer ist nicht verletzt

Seine 28 Jahre alte Beifahrerin kam in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall am Sonntagabend war der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 8 von der Fahrbahn abgekommen. Er geriet auf einen Lärmschutzwall und überschlug sich dadurch. Der 29-Jährige blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Totalschaden.