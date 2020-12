Autofahrer rast durch Trier: Tote und Verletzte - Bürgermeister spricht von „Amokfahrer“

Anzeige

Trier. Ein Auto hat in der Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Bei dem Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen 51-jährigen Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg. Der Wagen sei sichergestellt worden.

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe sprach gegenüber dem SWR von einem „Amokfahrer“. Autozeugen berichten, dass Menschen durch die Luft geschleudert worden seien. Videos und Fotos in sozialen Medien zeigen die Verwüstung in der Innenstadt.

Die Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst unklar. Der SWR berichtete unter Berufung auf den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), dass mindestens zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden seien. Ein Sprecher der Polizei sprach von mehreren Verletzten.

Große Teile der Trierer Innenstadt nach Vorfall mit Auto abgesperrt

Teile der Trierer Innenstadt sind weiträumig abgesperrt. Überall im Zentrum - auch nahe der berühmten Porta Nigra - war Blaulicht zu sehen. Es sollte in Kürze in einer Pressekonferenz über den Vorfall informiert werden. Die Polizei rief via Twitter die Menschen in Trier dazu auf, den Bereich in der Innenstadt zu meiden. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war im Einsatz.

Die Stadt Trier veröffentlichte nach dem Vorfall eine Gefahrenwarnung. „Meiden Sie das betroffene Gebiet. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Verlassen Sie sofort das betroffene Gebiet. Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig“, teilte die Stadt mit. Relevante Beobachtungen sollten der Polizei gemeldet werden.