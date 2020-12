Auto rast durch Fußgängerzone von Trier: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Anzeige

Trier. Ein Auto hat in der Fußgängerzone in Trier zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Polizei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Hintergrund sei unklar. Der Fahrer sei festgenommen. Die Polizei bat die Bevölkerung darum, den Bereich zu meiden.