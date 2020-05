Auto prallt gegen Baum: Zwei junge Menschen tot, zwei schwer verletzt

Anzeige

Anzeige

Diemelsee. Ein 18- und ein 19-Jähriger sind in Nordhessen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Eine 17-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, der 19 Jahre alte Fahrer schwer, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Ihr Wagen kam am Montagabend im Kreis Waldeck-Frankenberg von einer Landstraße ab.

Der Fahrer habe wohl noch gegengelenkt, dabei aber die Kontrolle über das Auto verloren. Der Wagen prallte gegen einen Baum. Der hinten sitzendende 19-Jährige sei herausgeschleudert, der 18 Jahre alte Beifahrer eingeklemmt worden. Beide starben noch an der Unfallstelle. Die Ursache für den Unfall in Diemelsee war zunächst unklar.

RND/dpa