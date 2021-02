Auto mit Corona-Impfstoff vor Impfzentrum in Florida entwendet

Anzeige

Plant City. Die Polizei im US-Staat Florida ermittelt nach dem Diebstahl eines Autos mit Corona-Impfstoffen im Wert von 10.000 US-Dollar an Bord. Die Polizei in Plant City teilte am Donnerstag mit, gefahndet werde nach einem Mann, der im Verdacht stehe, das an einem Impfzentrum geparkte Auto entwendet zu haben. Der Fahrer hatte das Auto laut Polizeibericht mit laufendem Motor und unverschlossen zurückgelassen.

Ob der Wagen als Teil des Fuhrparks eines Gesundheitsunternehmens zu erkennen war, ging aus dem Bericht nicht hervor.