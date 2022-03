Auto kracht in Restaurant in Washington: Mehrere Tote und Verletzte

Anzeige

Anzeige

Washington. Nachdem ein Fahrer mit seinem Geländewagen in den Außenbereich eines Restaurants in Washington gefahren ist, sind mindestens zwei Menschen gestorben. Drei weitere Personen seien bei dem Vorfall am Freitag (Ortszeit) lebensgefährlich verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Behörden. Ersten Erkenntnissen zufolge handele es sich um einen Unfall, sagte ein Polizeivertreter. Es gebe keinen Hinweis auf eine vorsätzliche Tat.

Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer offenbar auf einer belebten Straße im Nordwesten der US-Hauptstadt die Kontrolle über seinen Wagen. Die meisten Opfer saßen demnach zum Zeitpunkt des Unglücks auf der Außenterrasse des Restaurants. Der Fahrer kooperiere mit den Behörden. Es sei bislang keine Anklage erhoben worden, berichtete die „Washington Post“. Insgesamt seien bei dem Vorfall elf Menschen verletzt worden. Acht von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden: fünf in kritischem Zustand und drei mit leichteren Blessuren. Später seien zwei der Schwerverletzten gestorben.