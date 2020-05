Auto kracht in Kuh - drei Verletzte

Anzeige

Katzweiler. Bei der Kollision eines Autos mit einer Kuh sind drei Menschen in Rheinland-Pfalz verletzt worden. Das Tier sei am Mittwochabend unvermittelt auf die Landstraße nahe dem pfälzischen Ort Katzweiler gelaufen, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Donnerstag mit. Der Fahrer legte eine Vollbremsung hin, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Alle drei Insassen des Wagens kamen mit leichten Blessuren in umliegende Krankenhäuser. Die Kuh rannte nach Angaben der Polizei davon und wurde trotz einer intensiven Suche bislang nicht gefunden.