Auto kracht in Dresdner Wartehäuschen: Drei Menschen verletzt

Dresden. Ein Autofahrer ist in Dresden am Samstag in eine Haltestelle gekracht und hat dabei zwei Passanten angefahren. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Gesundheitliche Probleme des Fahrer führten nach ersten Erkenntnissen zu dem Unfall.

Der Wagen kam von der Straße ab, durchfuhr das Wartehäuschen durch, rammte einen Stromkasten und einen Baum und kam erst kurz vor einem Wohnhaus zum Stehen. Zur Schwere der Verletzungen und der Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht.