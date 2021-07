Auto kommt von Straße ab - 15-Jähriger stirbt, zwei Verletzte

Anzeige

Freiensteinau. Bei einem Verkehrsunfall im hessischen Vogelsbergkreis ist ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Außerdem wurden ein 20 Jahre alter Mann und ein 14 Jahre alter Jugendlicher nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 20-Jährige in der Nacht zum Samstag bei Freiensteinau aus zunächst ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren.

Der Wagen kam demnach von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Dabei wurde der 15 Jahre alte Mitfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die anderen beiden kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.