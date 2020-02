Auto fährt Menschenmenge: Alle Karnevalsumzüge in Hessen abgebrochen

Anzeige

In Hessen werden als Reaktion auf den Vorfall in Volkmarsen alle Karnevalsumzüge am Montagnachmittag abgebrochen. Das teilte die Polizei mit. In Volkmarsen war ein Autofahrer in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Nach ersten Meldungen wurden mehrere Menschen verletzt, der Fahrer wurde festgenommen.

In #Volkmarsen Nordhessen ist ein PKW in den dortigen Fastnachtsumzug gefahren.

Alle in Hessen stattfindenen Fastnachtsumzüge werden daraufhin vorsichtshalber abgebrochen. Dies gilt auch für den ohnehin fast beendeten Umzug in #Kiedrich.



Danke für euer Verständnis! pic.twitter.com/9NeKHJDni7 — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) February 24, 2020

Bildergalerie Auto fährt in Nordhessen in Karnevalsumzug 1 von 7 1 von 7 Feuerwehrleute stehen an der Unfallstelle. Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Autofahrer in einen Rosenmontagsumzug gefahren. Nach ersten Meldungen sind mehrere Menschen verletzt worden. @ Quelle: Uwe Zucchi/dpa

