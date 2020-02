Auto fährt in Rosenmontagsumzug: Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Anzeige

Volkmarsen. Nach dem Zwischenfall mit einem Auto bei einem Rosenmontagsumzug in Volkmarsen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das teilte der Sprecher der Behörde, Alexander Badle, am Montag mit. Zum Motiv könne man nichts sagen: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“

Zuvor hatte es zu den Hintergründen zum Teil widersprüchliche Angaben gegeben. Henning Hinn vom Polizeirevier Südwest im Polizeipräsidium Nordhessen hatte gesagt: „Wir gehen nicht von einem Anschlag aus. Wir gehen von einem vorsätzlichen Tatgeschehen aus.“ Reiner Lingner vom Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel sagte dagegen „Welt“: Zur Intention könne man noch keine Angaben machen. Man wisse immer noch nicht, wie es zu dem Zwischenfall gekommen sei - ob es sich um einen medizinischen Notfall, ein technisches Versagen oder Absicht gehandelt habe.

Verdächtiger kommt selbst aus Volkmarsen

Der Tatverdächtige, ein 29-jähriger Deutscher, sei derzeit nicht vernehmungsfähig, sagte der Sprecher weiter. Der Mann habe sich „im Zuge des Schadensereignisses“ ebenfalls Verletzungen zugezogen. Der Mann kommt selbst aus der nordhessischen Kleinstadt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Nach Informationen des “Spiegel” war der Fahrer stark alkoholisiert.

Im nordhessischen Volkmarsen war bei einem Rosenmontagszug ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei gab es nach Angaben des Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Bereswill 30 Verletzte. Sieben davon seien schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen des hessischen Innenministeriums fuhr der Mann mit hoher Geschwindigkeit. Die Polizei war nach dem Vorfall mit einem großen Aufgebot vor Ort.

