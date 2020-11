Auto fährt in Frankfurt in Menschengruppe: Zwei Tote

Anzeige

Frankfurt. In Frankfurt hat sich am späten Samstagnachmittag ein schlimmer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer verlor in einem Wohngebiet offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Er fuhr auf den Gehweg und krachte gegen eine Hauswand. Während der Fahrer nur leicht verletzt wurde, traf das Auto einen Radfahrer und zwei Fußgänger. Zwei Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, die dritte Person kam schwer verletzt in eine Klinik. Weitere Details sind laut “Hessenschau” noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt derzeit die Unfallumstände. Zeugen hatten ausgesagt, dass der Wagen, ein SUV der Marke BMW, nach einer Kurve ins Schleudern geraten sei und das Heck dabei ausgebrochen sei. Ermittler haben die Straße gesperrt, Sachverständige sind vor Ort. Laut der “FAZ” wird derzeit geprüft, ob der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, Hinweise auf einen Anschlag oder ein illegales Autorennen gebe es derzeit nicht.