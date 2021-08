Auto fährt in Mannschaftskabinen von Sportverein

Anzeige

Anzeige

Berlin. In Berlin-Neukölln ist ein Auto am Donnerstagabend in ein Gebäude mit Mannschaftskabinen des TSV Rudow gefahren. Laut Feuerwehr wurden die beiden Wageninsassen dabei leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Nähere Angaben zu Alter und Geschlecht konnte ein Sprecher zunächst nicht machen.

Von der Feuerwehr verbreitete Fotos auf Twitter zeigten den Wagen, wie er eine Außenwand des Gebäudes an der Neuköllner Straße durchbrochen hatte. Den Angaben nach waren 24 Einsatzkräfte am Unfallort. Die Ursache für den Unfall sei noch unbekannt, sagte der Sprecher. Dazu ermittle inzwischen die Polizei. Weitere Menschen seien nicht betroffen. Ob das Haus einsturzgefährdet ist, war vorerst unklar.