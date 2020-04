Auto berührt Auto: rund 20 Männer prügeln sich

Anzeige

Singen. Weil ein Mann mit seinem Auto ein anderes Auto gestreift hat, haben sich an einer Tankstelle in Singen bei Konstanz rund 20 Menschen geprügelt. Der Wagen habe am Sonntagnachmittag den Spiegel des anderen Autos, das an einer Zapfsäule stand, touchiert, teilte die Polizei am Ostermontag mit. Beide Fahrer seien daraufhin in Streit geraten. Per Handy riefen beide Unterstützung. Ersten Erkenntnissen zufolge gingen beide Gruppen unter anderem mit Baseballschläger und Messer aufeinander los. Passanten riefen die Polizei. Deren Großaufgebot und setzte der Auseinandersetzung ein Ende. Rund 13 Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen - darunter einige im Alter zwischen 20 und 30, jedoch auch mindestens einer über 50, wie der Sprecher erklärte.

dpa