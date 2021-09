Australischer Radler malt GPS-Version des Nirvana „Nevermind”-Covers

Anzeige

Adelaide. Zum 30. Jubiläum des Nirvana-Albums „Nevermind“ hat sich ein australischer Radfahrer etwas Besonderes überlegt. Pete Stokes fuhr etwa 150 Kilometer um die Stadt Adelaide und stellte mit seiner Route das berühmte Cover des Albums nach, wie auf einem GPS-Bild zu sehen ist.

Gegenüber „Guardian Australia“ erklärte Stokes, dass er für das Baby rund acht Stunden mit dem Rad unterwegs war. Der 45-Jährige outete sich als großer Fan der Band. „Als dieses Album herauskam, war ich in der High School – ich war ungefähr 14, und da entwickelt man seine Liebe zur Musik. Nirvana hat einen Platz in meiner Plattensammlung“, sagte er der Zeitung.

Es ist nicht das erste Mal, dass Stokes mit einem GPS-Bild Musiker ehrt. Der Radler hat 2020 auch Beethoven zum 250. Geburtstag skizziert. Ansonsten zeichnet er gerne Dinosaurier, Drachen, Füchse und auch sich selbst auf die Karte.

30 Jahre „Smells Like Teen Spirit“

Vor 30 Jahren (10. September 1991) wurde der Grunge-Superhit „Smells Like Teen Spirit“ veröffentlicht. Die Textzeile „Here we are now, entertain us“ wurde Kulturgut und prägte die 90er Jahre. Das Lied ist ein epochemachender Rocksong, bildete ein ganzes Genre mit: den Grunge. Das Lied hat einen etwas kryptischen Text und handelt im Titel von einem amerikanischen Deo namens „Teen Spirit“.

Legendär wurde das Lied auch durch das tragische Leben des Sängers Kurt Cobain, der sich 1994 mit 27 das Leben nahm. Das zugehörige Album „Nevermind“ (deutsch: Vergiss es/Schon gut) erschien zwei Wochen später (24. September 1991). Es zählt zu den weltweit meistverkauften Musikalben überhaupt.

Vorwurf der Kinderpornografie

Um dessen Cover mit einem Baby, das nach einem Dollar-Schein unter Wasser zu tauchen scheint, gab es kürzlich wieder Schlagzeilen: Das Baby-Model von damals - mittlerweile natürlich auch über 30 - ist nach früher präsentiertem Stolz über seine Kinderberühmtheit inzwischen der Auffassung, dass es sich bei seinem nackten Körper damals um Kinderpornografie handle. Er will vor Gericht von den noch lebenden Nirvana-Mitgliedern eine Millionenentschädigung erstreiten.