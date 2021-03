Australierin über Haft im Iran: „Selbstmordgedanken gehabt“

Anzeige

Im November ist die britisch-australische Islamwissenschaftlerin Kylie Moore-Gilbert nach über 800 Tage im Gefängnis im Iran freigekommen. Nun hat die Akademikerin in einem Interview mit dem Sender Sky News Australia zum ersten Mal über die Zeit im Gefängnis gesprochen. Dabei kam heraus, dass die 33-Jährige sieben Monate in Einzelhaft verbrachte – eine Form der „psychologischen Folter“, wie sie sagte. Während dieser Zeit habe sie häufig Selbstmordgedanken gehabt.

Moore-Gilbert, eine Dozentin der Universität von Melbourne, war im September 2018 im Iran verhaftet und später wegen angeblicher Spionage zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie hat den Vorwurf stets bestritten und beteuert bis heute ihre Unschuld. Sie kam im Rahmen eines Gefangenenaustausches gegen drei in Thailand verurteilte iranische Terroristen frei.

Körperliche Schmerzen durch psychisches Trauma

In dem Interview sagte die Australierin, sie sei nie körperlich gefoltert worden, aber zwei Gefängniswärter hätten sie einmal geschlagen, nachdem sie versucht hatte, einen Brief aus dem Gefängnis zu schmuggeln. Außerdem habe man ihr einmal ein Beruhigungsmittel gegen ihren Willen injiziert. Die Zeit in Einzelhaft nannte sie dagegen eine „psychologische Folter“, die „dazu bestimmt war, einen zu brechen“. „Du wirst völlig verrückt“, sagte sie. „Ich würde sagen, ich fühlte körperliche Schmerzen durch das psychische Trauma, das ich in diesem Raum erlebt habe.“

Sie beschrieb die Zelle als eine zwei mal zwei Meter große Box ohne Toilette oder Fernseher. Moore-Gilbert sagte, sie habe häufig darüber nachgedacht, sich „einfach umzubringen“. „Aber natürlich habe ich es nie versucht und diesen Schritt nie getan“, fügte sie hinzu.

Einmal versuchte die Australierin auch zu fliehen. Sie stürmte über eine Mauer und war bereits auf das Dach des Gefängnisses geklettert, beschloss dann aber, den Versuch abzubrechen, da sie eine Gefängnisuniform trug, kein Farsi sprach und die Konsequenzen fürchtete, wenn sie erwischt worden wäre.

Iran wollte sie als Spionin rekrutieren

Im Rahmen des Interviews bestätigte die Australierin auch, dass die Islamische Revolutionsgarde immer wieder versucht habe, sie als Spionin für das Regime zu rekrutieren. Der Wunsch der iranischen Regierung sei gewesen, ihre akademische Arbeit als „Deckmantel“ zu verwenden, um Informationen in Ländern des Nahen Ostens wie auch im Westen zu sammeln – etwas, das die Australierin ablehnte zu tun.

Moore-Gilbert war im November im Rahmen eines umstrittenen Gefangenenaustausches freigekommen. Im Gegenzug waren drei Iraner, die in Thailand inhaftiert gewesen waren, auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Männer hatten geplant, den dortigen israelischen Diplomaten zu ermorden. Farnaz Fassihi, eine iranisch-amerikanische Journalistin für die New York Times, schrieb damals auf Twitter, dass solch ein Deal zwischen Iran und Australien „einen Präzedenzfall für den Iran“ darstellen würde. Das Land hätte somit die Bürgerin eines Landes als Geisel genommen, um dann „weltweit“ Forderungen zu stellen und seine eigenen Inhaftierten aus einem anderen Land freizupressen. Moore-Gilbert äußerte sich in dem Interview nicht zu dem Gefangenenaustausch.

Schwierige Ankunft in der Heimat - Ehemann hatte eine Affäre

Stattdessen sprach sie über die schwierigen Monate zu Hause seit ihrer Freilassung. Denn als sie nach Australien zurückkehrte, fand sie heraus, dass ihr Mann und eine Kollegin der Universität, die ihre Doktorarbeit betreut hatte, während ihrer Haft eine Affäre hatten. „Angesichts meiner Nähe zu beiden war das sehr enttäuschend für mich“, sagte die Akademikerin, die sich nun scheiden lassen will. „In gewisser Weise war es für mich schwieriger, das zu verarbeiten und mich damit abzufinden, als das, was mir im Iran passiert ist.“

Die Australierin hatte bereits direkt nach ihrer Freilassung betont, dass sie trotz der „langen und traumatischen Tortur“ im Gefängnis „nichts als Respekt, Liebe und Bewunderung für die große Nation Iran und ihre warmherzigen, großzügigen und mutigen Menschen“ empfinde. Sie verlasse das Land – trotz der Ungerechtigkeiten, denen sie ausgesetzt gewesen sei – „mit bittersüßen Gefühlen“, teilte sie damals mit. „Ich bin als Freundin und mit freundlichen Absichten in den Iran gekommen.“ Diese Gefühle seien „nicht nur noch intakt, sondern sogar gestärkt“.

