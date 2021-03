Anzeige

Sydney. Die Briten besiedelten Australien Ende des 18. Jahrhunderts. Um die neue Kolonie aufzubauen, entsandte das Königreich Sträflinge ans andere Ende der Welt. Am 26. Januar 1788 kamen die ersten 1500 Männer, Frauen und Kinder nach 252 Tagen auf See in Sydney an. In den folgenden 80 Jahren sollten Zehntausende Strafgefangene nach Australien transportiert werden. Viele Australier – darunter auch der heutige Premierminister Scott Morrison – haben einen Sträfling als Vorfahr.

Der Männerüberschuss schuf gefährliche Normen

Eine Gruppe von Forschern der Universität von New South Wales hat nun Verbindungen zwischen den Anfängen des Landes als Sträflingskolonie und der heutigen, von vielen als „toxisch“ beschriebenen Männerkultur gezogen. Die Thematik beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen in Australien, nachdem Fälle sexuellen Missbrauchs und Fehlverhaltens im Parlament in Canberra an die Öffentlichkeit kamen. In den vergangenen Wochen hat sich eine Frauenbewegung formiert, die ähnlich wie die #MeToo-Kampagne auf nicht akzeptables und teilweise sogar strafbares Verhalten aufmerksam macht.

Für die Forschung arbeiteten die Wissenschaftler mit historischen Daten aus den Anfangsjahren der Kolonie, als es deutlich mehr Männer als Frauen in Australien gab. Dabei fanden sie heraus, dass der verschärfte Wettbewerb zwischen den Männern und die daraus resultierende Gewalt in dieser Anfangszeit Verhaltensweisen und gefährliche Normen in Bezug auf Männlichkeit kreiert haben. Diese hätten „Nachwirkungen bis ins moderne Australien“, schrieb Pauline Grosjean, eine Wirtschafts­professorin der australischen Universität, im akademischen Onlinemagazin „The Conversation“.

Gemäß dieser traditionellen Geschlechtsnormen sollten Männer auf eigenen Beinen stehen und ihre Emotionen unter Kontrolle haben. Außerdem sollten sie durchsetzungs- und wettbewerbsfähig und falls nötig sogar gewaltbereit sein.

Die Probleme von einst sind bis heute sichtbar

Zwischen 1787 und 1868 transportierte Großbritannien laut Grosjean über 132.000 männliche und rund 25.000 weibliche Sträflinge nach Australien. Auch die meisten Einwanderer waren überwiegend männlich. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gab es in Australien deswegen weitaus mehr Männer als Frauen. „Wir haben historische Volkszählungsdaten verwendet und diese mit aktuellen Daten zu Gewalt, sexuellen und häuslichen Übergriffen, Selbstmord und Mobbing an Schulen kombiniert“, schrieb die Forscherin.

Auf diese Weise hätten sie feststellen können, dass Regionen, in denen zu Sträflingszeiten deutlich mehr Männer als Frauen lebten, bis heute Probleme hätten. Diese Aussage sei auch dann noch gültig, wenn die Gesamtzahl der Verurteilten, geografische Charakteristika und heutige Merkmale dieser Regionen einschließlich Bildung, Religion, Urbanisierung und Einkommen berücksichtigt würden.

Die vorherrschenden Probleme ließen sich laut den Forschern aus den traditionellen Normen von damals ableiten. Beispielsweise stellten sie fest, dass es in den Regionen mehr Selbstmorde unter Männern gibt, und führten dies auf den Widerstand zurück, bei mentalen Problemen Hilfe zu suchen. Außerdem registrieren die Regionen bis heute mehr Gewalttaten und mehr sexuelle Übergriffe. Auch die Schulen melden mehr Mobbingfälle unter Jungen. Zudem ergreifen in den Regionen wohl nach wie vor mehr Männer typische Männerberufe.

Verzerrte Geschlechter­verhältnisse und ihre Folgen

Grosjean hofft, dass aus ihren Forschungen Erkenntnisse bezüglich der Langzeitfolgen verzerrter Geschlechter­verhältnisse gezogen werden können. „Es gibt allen Grund zur Annahme, dass jeder Ort, an dem Männer dominieren, diese Probleme verursachen kann“, schrieb die Forscherin. Dazu würden Büros, Schulen und Sportmannschaften genauso wie Parlamente gehören. Die jüngsten Anschuldigungen aus dem Parlament in Canberra sowie eine Petition, in der junge australische Frauen die sexuellen Übergriffe von Jungen aus reinen Jungenschulen anprangern, würden genau diesen Punkt belegen.

Laut der Professorin sollte ihre Forschung deswegen bei Weitem nicht nur Anwendung in Australien finden. Sie weist auch auf Konstellationen hin, wie sie in Ländern wie China und Indien sowie in Teilen des Nahen Ostens geschaffen worden seien, wo männliche Nachkommen einen höheren Stellenwert haben und deswegen ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern entstanden ist.