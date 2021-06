Australien: Wal landet auf Boot und verletzt Vater und Stiefsohn

Anzeige

Anzeige

Bei einem Bootsausflug im australischen South Wales sind ein Mann und sein Stiefsohn einem Wal zu nahe gekommen und verletzt worden. Medienberichten zufolge sei das Tier aus dem Wasser gesprungen und auf dem Boot der beiden Männer gelandet. Der 18-Jährige soll sich bei dem Unglück schwere Kopfverletzungen zugezogen haben.

Obwohl das Boot durch den Aufprall des Tieres beschädigt worden war, gelang es dem Stiefvater des Teenagers, das Gefährt zur Anlegestelle zu manövrieren, wo der 18-jährige Verletzte erstversorgt und in eine Klinik geflogen werden konnte. Berichten zufolge soll er sich in einem kritischen, aber stabilen Zustand befinden. Der Stiefvater des jungen Mannes wurde mit einer Gehirnerschütterung und Wunden im Gesicht in ein näher gelegenes Krankenhaus gebracht.

Anzeige

Behörden warnen davor, Walen zu nahe zu kommen

Wie TV-Sender ABC berichtet, soll bei dem 18-Jährigen der Verdacht einer Wirbelsäulenfraktur bestehen. Laut Angaben der Familie liegt der junge Mann derzeit im Koma. Über das ganze Ausmaß der Verletzungen sowie die langfristigen Folgen könne bislang noch nichts Konkretes gesagt werden, heißt es.

Behörden warnen davor, Walen während ihrer Wanderungen zu nahe zu kommen. Sicherheitsabstände sollen dringend eingehalten werden.