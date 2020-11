Australien: Polizei deckt Netzwerk von Kindesmissbrauch auf – 16 Festnahmen

Anzeige

Anzeige

Die australische Polizei hat nach einem Hinweis aus den USA ein Netzwerk von Kindesmissbrauch mit weltweiten Verbindungen aufgedeckt. Unter den 16 festgenommenen Verdächtigen seien ein Erzieher und ein Fußballtrainer für Kinder, erklärte Justine Gough von der australischen Bundespolizei am Mittwoch. Vorgeworfen würden ihnen mehr als 800 Taten; dabei gehe es etwa um sexuelle Gewalt an Kindern sowie um die Verbreitung von Aufnahmen der Taten. In Australien identifizierten die Ermittler demnach 46 Opfer im Alter zwischen 16 Monaten und 15 Jahren.

Verbindungen in die USA und nach Kanada

Die Kinder und Jugendlichen hätten Missbrauch und Gewalt von Menschen erfahren, denen sie vertrauten, sagte Gough mit Blick auf die Verdächtigen. Der Missbrauchsring hat nach Polizeiangaben Verbindungen in die USA, nach Kanada, Asien, Europa und Neuseeland. 18 Fälle beträfen die USA, 128 Fälle seien den Behörden in Kanada, Asien, Europa und Neuseeland angezeigt worden, hieß es. Details dazu wurden zunächst nicht genannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im Februar hatte das Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder mit Sitz in den USA die australischen Behörden auf einen 30 Jahre alten Mann hingewiesen, der im australischen Bundesstaat New South Wales Missbrauchsaufnahmen ins Internet stellte, und damit die Ermittlungen angestoßen. In den USA wurden ebenfalls drei Verdächtige festgenommen. Zu den noch laufenden Ermittlungen machten die Behörden zunächst aber keine Angaben.