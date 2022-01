Australien: Entführer der vierjährigen Cleo bekennt sich schuldig

Anzeige

Sydney. Für viele kam das Eingeständnis überraschend: Doch der 36-jährige Australier bekannte sich in einer Videoschalte vor dem Gericht in Carnarvon in Westaustralien am Montag schuldig und stritt das Vergehen mit keinem Wort ab. Der Mann, der derzeit im Hochsicherheitsgefängnis Casuarina in Perth festgehalten wird, gestand ein, die kleine Cleo aus dem Zelt ihrer Familie entführt und 18 Tage lang in seinem Haus in Carnarvon, einem Ort mit über 4000 Einwohnern, rund 900 Kilometer nördlich von Perth gelegen, festgehalten zu haben. Das Haus war nur ein paar Straßen von Cleos eigenem Zuhause entfernt.

Die Polizei hatte Cleo dort Anfang November, kurz vor ein Uhr am Morgen, in einem Zimmer spielend vorgefunden. Berichten zufolge hatte einer der Polizeibeamten das kleine Mädchen hochgehoben und gefragt, wie sie heiße. Daraufhin antwortete sie: „Mein Name ist Cleo.“ Der Satz ging in den Stunden nach ihrer Rettung dann um die Welt – das internationale Interesse an ihrem Fall war immens.

Seltener Fall – „fast ein Wunder“

Die Vierjährige war 18 Tage zuvor auf einem einsam gelegenen Campingplatz aus dem Zelt ihrer Familie verschwunden. Nachdem die Polizei zunächst noch davon ausgegangen war, dass das Kind nur auf Erkundungstour gegangen und sich verlaufen hatte, verdichteten sich die Hinweise immer mehr, dass die kleine Cleo entführt wurde. Beispielsweise fehlte auch ihr Schlafsack und der Reißverschluss des Zelts war so weit hochgezogen, dass das zierliche kleine Mädchen gar nicht so hoch hätte reichen können.

Vor allem während und nach ihrer Rettung spielten sich emotionale Szenen in Australien ab. Der amtierende Polizeikommissar von Westaustralien, Col Blanch, sagte in einem Radiointerview mit dem lokalen Sender „Perth Radio 6PR“ damals, er habe „erfahrene Polizeibeamte vor Erleichterung weinen sehen“. Auch er selbst sei „sprachlos“, dass die Vierjährige lebend entdeckt wurde. So etwas komme „nur sehr selten“ vor, meinte er. Aber alle hätten „von ganzem Herzen gehofft“, dass es wahr werden würde. Auch Xanthe Mallett, eine Kriminologin der Universität von Newcastle, sagte dem australischen Sender ABC nach der Entführung, dass ein Fall wie der von Cleo „selten“ sei. „Ich kann mich nicht an einen solchen Fall erinnern, in dem ein Kind nach so langer Zeit sicher und wohlbehalten zu seiner Familie zurückgebracht wurde“, sagte sie. Das sei „fast ein Wunder“.

„Nadel im Heuhaufen“ gefunden

Laut Blanch hatten die Beamten Tausende von Fotos, Überwachungsvideos, Zeugenaussagen und Hinweise aus der Gemeinde durchkämmt. Insgesamt hatten 100 Polizisten an Cleos Fall gearbeitet. „Wir haben buchstäblich nach der Nadel im Heuhaufen gesucht und sie gefunden“, sagte der Polizeikommissar. Für Hinweise zur Lösung des Falles hatte die Polizei zuvor eine Million Australische Dollar, umgerechnet über 630.000 Euro, ausgeschrieben. Nachdem Cleo aber aufgrund der polizeilichen Untersuchung gefunden wurde, wird der Betrag wohl nicht ausgezahlt.

Sogar das australische Parlament in Canberra hatte den Fall vor seiner Aufklärung thematisiert. Innenministerin Karen Andrews plädierte im Repräsentantenhaus dafür, den Behörden mehr Handlungsspielraum bei Verbrechen gegen Kinder einzuräumen. Die anstehende Gerichtsverhandlung sollte nun noch mehr Licht auf mögliche Motive des 36-Jährigen werfen: Nachbarn hatten den Mann gegenüber lokalen Medien als ruhig und eher unauffällig beschrieben. Doch seine Social-Media-Konten deuteten bereits auf eher ungewöhnliche Vorlieben hin: So hatte er offensichtlich eine Puppenleidenschaft und soll in seinem Haus in Carnarvon auch ein Zimmer voller Puppen besessen haben.

Eltern überlegen Namensänderung

Der Vierjährigen schien es zumindest in den Tagen nach ihrer Rettung laut der australischen Polizei gut gegangen zu haben. So berichtete Cameron Blaine, einer der Polizisten, die Cleo befreit haben, wie sie im Garten ihres Hause gespielt und gelacht habe. „Sie hat ein Eis gegessen und mir gesagt, dass es sehr klebrig zu essen sei – sie war einfach süß.“

Wie es ihr inzwischen – mehrere Monate nach ihrer Entführung – geht, ist nicht bekannt, doch australische Medien berichteten in den vergangenen Tagen, dass die Eltern der Vierjährigen erwägen, ihren Namen zu ändern, um sie vor „unerwünschter Aufmerksamkeit“ zu schützen. Außerdem hieß es, ihre Eltern hätten von dem australischen Fernsehsender Channel Nine einen Scheck über zwei Millionen Australische Dollar – umgerechnet fast 1,3 Millionen Euro – angenommen, um die Geschichte ihres Martyriums für ein größeres Publikum zu erzählen.