Ausschreitungen bei Demo gegen Hausräumung in Leipzig: Polizisten mit Pflastersteinen beworfen

Leipzig. In Leipzig ist es bei einer spontanen Demo gegen die Räumung eines besetzten Hauses am Freitagabend zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Augenzeugenberichten zufolge wurden dabei Polizisten aus einer Gruppe von etwa 100 vermummten Personen heraus mit Pflastersteinen und Böllern beworfen. Teils wurden auch Mülltonnen angezündet, mehrere Straßenbahnen wurden durch Barrikaden auf den Gleisen zum Halten gezwungen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Die Bereitschaftspolizisten stehen während des Portests auf einer Straße in Leipzig. Aktivisten der Gruppe "Leipzig besetzen" hatten am 21. August ein leerstehendes Haus in Leipzig besetzt. Der Eigentümer stellte eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Die Polizei räumte am Mittwoch (02.09.) das Objekt. © Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Bereits am Donnerstag war es in der Stadt zu heftigen Ausschreitungen gekommen, bei denen mehrere Polizisten verletzt wurden. Laut “Leipziger Volkszeitung” (LVZ) waren an dem Abend etwa 350 Menschen an dem Protest beteiligt, mehr als 20 Personen wurden zeitweilig festgesetzt und mussten mit aufs Polizeirevier. Es werde wegen Landfriedensbruchs, versuchter Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.Hintergrund ist die Räumung eines besetzten Hauses im Leipziger Osten.

Demonstranten protestieren gegen die Räumung eines besetzten Hauses. © Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Übers Wochenende drohen weitere Unruhen

Über das gesamte Wochenende droht in Leipzig im Zuge der Hausräumung weitere Unruhe. Verschiedene Gruppen haben bis zum Sonntag im linksalternativen Stadtteil Connewitz zu Veranstaltungen zum Thema Gentrifizierung, Häuserkampf, Vernetzung, Befreiung von Kapitalismus und Kapital aufgerufen.