Zweifel an Verhältnismäßigkeit: Gericht in Hannover gibt Eilanträgen gegen Ausgangssperre recht

Anzeige

Anzeige

Hannover. Das Verwaltungsgericht Hannover hat einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ zufolge mehreren Eilanträgen recht gegeben und damit die seit Donnerstagabend geltende Ausganssperre juristisch deutlich infrage gestellt. Damit sei die Ausgangsbeschränkung für die jeweiligen Antragsteller außer Kraft gesetzt, nicht aber für die Allgemeinheit gekippt.

Die 15. Kammer hegt dem Bericht zufolge Zweifel, ob die Anordnung verhältnismäßig sei. Es sei nicht geklärt, ob solch ein gewaltiger Eingriff in die Grundrechte wirklich das Infektionsgeschehen zum Positiven wende.

1,1 Millionen Menschen in der Region Hannover von der Ausgangssperre betroffen

Die Ausgangssperre in der Region Hannover war am Donnerstagabend in Kraft getreten, von den Beschränkungen zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr sind 1,1 Millionen Menschen betroffen. Bis zum 12. April dürfen sie ihre Wohnungen und Häuser nur aus einem triftigen Grund verlassen. Zudem gibt es eine Erweiterung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Die Region Hannover erließ die Maßnahme wie zahlreiche andere Kommunen in Niedersachsen wegen hoher Corona-Infektionszahlen.

ZUM THEMA Mehr als eine Million Einwohner betroffen: Region Hannover verhängt nächtliche Ausgangssperre

Anzeige

Gestützt auf die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung erließen die Kreise für ihr Gebiet Allgemeinverfügungen. Die neue Landesverordnung schreibt eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 150 vor. In vielen Landkreisen in Niedersachsen sowie in Bremen haben nächtliche Ausgangssperren bereits begonnen. In manchen Kommunen gelten sie bereits ab 21.00 Uhr.