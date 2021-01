Auschwitz-Überlebende Renate Lasker-Harpprecht ist tot

Anzeige

Anzeige

La Croix-Valmer. Sie hat die Konzentrationslager in Auschwitz-Birkenau und Bergen-Belsen überlebt: Am Montag ist Renate Lasker-Harpprecht mit 96 Jahren im französischen La Croix-Valmer gestorben. Das berichtet die „Jüdische Allgemeine“ und der „Spiegel“. Die Tochter eines jüdischen Rechtsanwalts gehörte zu den wenigen letzten Zeitzeugen.

Die 1924 in Breslau geborene Renate Lasker-Harpprecht und ihre Schwester Anita waren erst im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und später in Bergen-Belsen. Beide überlebten. Nach der Befreiung im Jahr 1945 wanderte Lasker-Harpprecht nach Großbritannien aus und arbeitete fortan als Autorin und Journalistin. Unter anderem war sie für die BBC, das ZDF in den USA und den WDR in Köln tätig. Im Jahr 1974 veröffentlichte sie ihren Roman „Familienspiele“. 1982 zog sie in ihre französische Wahlheimat La Croix-Valmer an der Côte d’Azur.

Auch im hohen Alter stand Lasker-Harpprecht noch ab und zu in der Öffentlichkeit. In einem Gastbeitrag für die „Jüdische Allgemeine“ sagte sie im Januar 2020: „Ich bin pessimistisch, was die Zukunft angeht. Es stinkt mir entsetzlich zu sehen, wie in Europa die Rechten wieder auf dem Vormarsch sind, wie Menschen in Afrika verhungern oder im Mittelmeer ertrinken und so viele gleichgültig wegschauen. Was hat die Welt eigentlich aus Auschwitz gelernt?“