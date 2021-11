Aus Hollywoodfilm „Dolphin Tale“ bekannt: Delfindame „Winter“ ist gestorben

Anzeige

Clearwater. Die Geschichte um den Verlust ihrer Schwanzflosse rührte weltweit Millionen und wurde sogar Hollywoodstoff - nun ist die Delfindame namens Winter in Florida gestorben. Experten hätten zwar eine Behandlung der Magen-Darm-Erkrankung begonnen, an der der Große Tümmler gelitten habe, teilte das Clearwater Marine Aquarium mit. Doch sei Winter dort am Donnerstagabend (Ortszeit) in den Armen von Tierpflegekräften gestorben. Das Delfinweibchen wurde 16 Jahre alt.

„Wir sind zwar tief betrübt über Winters Tod, zugleich getröstet im Wissen, dass unser Team alles Mögliche getan hat, um ihr die beste Überlebenschance zu geben“, erklärte Tierärztin Shelly Marquardt. Das Personal im Clearwater Marine Aquarium habe mit Fachleuten aus ganz Amerika zusammengearbeitet, um Winter zu helfen.

2011 kam der Spielfilm „Dolphin Tale“ mit Winter heraus

Winter war zwei Monate alt, als sie sich nahe Cape Canaveral in einer Krabbenfalle verfing. Ihre Schwanzflosse fiel nach Unterbrechung der Blutzufuhr ab. Schließlich bekam sie eine Schwanzflossenprothese. 2011 kam der Spielfilm „Dolphin Tale“ (dt. Titel „Mein Freund, der Delfin“) in die Kinos, der Winters Genesung und den langwierigen Weg zum Prothesenbau nachzeichnet. In dem Film spielten neben Winter selbst Stars wie Morgan Freeman, Ashley Judd und Kris Kristofferson mit. Mehrere Jahre später folgte mit „Dolphin Tale 2“ die Fortsetzung - ebenfalls mit Winter in der Hauptrolle.