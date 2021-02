Auktion: Teuerster Whisky der Welt könnte eigenen Rekord brechen

Der teuerste Whisky der Welt könnte bald den eigenen Rekord brechen. Am Montagabend, 22.02.2021 endet die Versteigerung im schottischen Perth. Anschließend will das Auktionshaus "Whisky Auctioneer" bekanntgeben, welchen Preis die 0,75-Liter-Flasche «The Macallan Fine and Rare» von 1926 erzielt hat. © Quelle: Peter Dibdin/Whisky Auctioneer/d