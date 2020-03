Augsburger Tötungsfall: Alle sechs Mitbeschuldigte kommen frei

Anzeige

Karlsruhe/Augsburg. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgericht zur tödlichen Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz kommen alle sechs mutmaßlichen Mittäter frei. Dies kündigte die Augsburger Staatsanwaltschaft am Mittwoch als Reaktion auf die Entscheidung der Karlsruher Richter an. Das Verfassungsgericht hatte zuvor der Beschwerde eines 17-Jährigen, der wegen Beihilfe zum Totschlag in Untersuchungshaft saß, stattgegeben.

Video Taxikamera filmte tödliche Attacke in Augsburg 1:00 min Bei den Ermittlungen zur tödlichen Attacke auf einen 49-Jährigen in Augsburg gibt es ein neues Beweismittel: eine Dashcam aus einem Taxi. © dpa

Der Jugendliche sei "in seinem Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt", befanden die Richter. "Aus Gleichbehandlungsgründen" sei auch im Fall der fünf anderen Mitbeschuldigten die Aufhebung der Haftbefehle beantragt worden, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft danach. Der 17 Jahre alte Hauptbeschuldigte bleibe aber in U-Haft.

Am Abend des 6. Dezember 2019 war ein Familienvater bei einem Streit mit den insgesamt sieben Jugendlichen am Königsplatz ums Leben gekommen. Der weiter in Haft sitzende 17-Jährige soll den 49-Jährigen mit einem Schlag getötet haben. Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, auch weil das Opfer Mitglied der Augsburger Berufsfeuerwehr war.

