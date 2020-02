Augenzeuge in Hanau: “Täter lief mit Waffe in der Hand die Straße entlang”

Anzeige

Die Bluttat in Hanau sorgt für Entsetzen in Deutschland. Elf Menschen sind gestorben, darunter auch der mutmaßliche Täter, der vermutlich ein “fremdenfeindliches Motiv” hatte. Er hat rassistische Motive geäußert. Neun der Opfer von Hanau haben einen Migrationshintergrund.

Hasan El-K. war vor Ort, als es zu den Schüssen gekommen ist. Er berichtet, wie er die entsetzliche Tat erlebt hat: “Der Täter lief mit einer Waffe in der Hand die Straße hier herunter”, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und zeigt auf den abgesperrten Tatort. “Dann habe ich zwei Schüsse gehört.”

Im Video: Augenzeuge berichtet von der Tat in Hanau

Video Hanau: Im Gespräch mit einem Augenzeugen des Anschlags 1:53 min In Hanau hat ein Mann aus mutmaßlich rechtsradikalen Gründen zehn Menschen getötet. RND-Reporter Thorsten Fuchs hat vor Ort mit Augenzeugen gesprochen. © RND

In zwei verschiedenen Stadtteilen Hanaus hat Tobias R. Menschen erschossen. An den Tatorten sind am Donnerstag nicht nur Journalisten und Ermittler, sondern auch viele Trauernde, die ihre Angehörigen verloren haben. Viele sind schockiert von den Ereignissen und beschreiben das Zusammenleben dort normalerweise als “sehr friedlich und harmonisch”. Am Donnerstagabend wird es in Hanau eine Mahnwache geben.

