Auftragsmörder zu lebenslanger Haft verurteilt

Freiburg. Nach dem gewaltsamen Tod eines 24 Jahre alten Mannes ist ein Auftragsmörder in Freiburg zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 33 Jahre alte Deutsche habe sich des Mordes schuldig gemacht, entschied das Landgericht Freiburg am Mittwoch. Er habe den 24-Jährigen mit zwei Schüssen in den Kopf getötet und dafür als Lohn 50 000 Euro erhalten.

Angeklagter gestand, geschossen zu haben

Gehandelt habe er im Auftrag eines 39 Jahre alten Freiburger Rechtsanwalts. Dieser habe von dem 24-Jährigen, der Opfer des Mordes wurde, eine große Summe aus Drogengeschäften aufbewahrt und den Mord aus Geldgier in Auftrag gegeben. Der Jurist hatte sich im vergangenen November im Gefängnis in seiner Zelle das Leben genommen.

Die Tat ereignete sich vergangenen Juli in einem Gewerbegebiet in Freiburg. Zum Prozessauftakt Anfang März hat der nun verurteilte 33-Jährige gestanden, geschossen zu haben. Mit dem Strafmaß folgte das Gericht den Forderungen des Staatsanwaltes.

RND/dpa