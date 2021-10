Herbstferienstart in mehreren Bundesländern: Staus auf deutschen Autobahnen erwartet

Anzeige

Anzeige

Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein starten in die Herbstferien. Der zwischenzeitlich abgeklungene Urlaubsreiseverkehr könnte damit am kommenden Wochenende (1. bis 3. Oktober) wieder zunehmen, schätzen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC.

Nach Ansicht des ADAC wird ein Großteil der Deutschen ihren Herbsturlaub wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in Deutschland verbringen. Besonders staugefährdet seien daher die Straßen in die Wanderregionen der Alpen und Mittelgebirge und zu den Küsten. Am bundesweiten Feiertag, dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, könnte sich vor allem dort das Verkehrsaufkommen bei schönem Wetter erhöhen.

1000 Baustellen auf deutschen Autobahnen

Anzeige

Zudem dürften die knapp 1000 Baustellen auf deutschen Autobahnen, die der ADAC gezählt hat, den Verkehrsfluss zusätzlich lähmen.

Nach Angaben des ACE ist vor allem am Freitagnachmittag durch lebhaften Berufs-, Urlaubs- und Ausflugsverkehr mit längeren Fahrtzeiten zu rechnen. Schon ab der Mittagszeit könnten sich die Straßen in Ballungsgebieten ebenso wie die Autobahnen füllen. Erst gegen Abend dürfte es wieder besser vorangehen. Wie die Verkehrslage am Samstag und Sonntag aussieht, hängt laut ACE stark vom Wetter ab.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Viele Viehtransporter unterwegs

Anzeige

Achtung: Der ACE weist darauf hin, dass in diesen Wochen vielerorts die Rückführung von Weidevieh in die Täler stattfindet. Das traditionelle Ereignis wird häufig festlich begangen. Kurzzeitig kann es daher zu Sperrungen von Straßen und Ortsdurchfahrten kommen.

Konkret erwartet der ADAC neben den Fernstraßen von und zu Nord- und Ostsee sowie rund um die Ballungsräume Hamburg und München auf folgenden Strecken Verzögerungen und Staus (meist in beiden Richtungen):

Anzeige

A1 Euskirchen – Köln und Hamburg – Bremen

A3 Frankfurt/Main - Nürnberg - Passau

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg

A24 Hamburg – Berlin

A61 Koblenz – Mönchengladbach

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Der ADAC prognostiziert, dass trotz Ferienbeginns in den drei deutschen Bundesländern große und lange Staus auf den Fernstraßen der Alpenländer ausbleiben werden. Wenn es lebhaft werden sollte, dann am ehesten auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken-, Rheintal- und Gotthard-Route.

Wartezeiten an Grenzübergängen kurz

Anzeige

Ebenso dürften die Grenzwartezeiten an den Autobahnübergängen deutlich kürzer ausfallen als in den vergangenen Wochen. Bei der Einreise nach Deutschland wird stichprobenartig kontrolliert. Eine halbe Stunde mehr sollte laut dem ADAC in jedem Fall eingeplant werden. Über die Wartezeiten an den deutsch-österreichischen Grenzübergängen Walserberg, Kiefersfelden und Suben informiert die österreichische Infrastrukturgesellschaft Asfinag online.

Auslandsreisende sollten sich auf jeden Fall über mögliche Beschränkungen und Quarantäneregeln zum Beispiel auf der Webseite des Auswärtigen Amts informieren. Auch ACE und ADAC bieten auf ihren Webseiten Infos zu Reiseauflagen im Zusammenhang mit Corona innerhalb und außerhalb Deutschlands an.