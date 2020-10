Aufreger im Netz: Mutter will Stiefsohn aus Familienfoto retuschieren lassen

Anzeige

Anzeige

Für diesen Aufruf hat ein Twitter-User gar kein Verständnis - und viele andere schließen sich seiner Kritik an: Wade Cross postet auf der Plattform die Anfrage einer Mutter in einer Facebook-Gruppe namens “Photoshop Fairy Connection”, in der diese darum bittet, ihren Stiefsohn aus einem Familienfoto zu retuschieren.

“Hallo! Kann irgendwer das Kind in der Mitte entfernen?", steht in dem Screenshot der Anfrage. 10 US-Dollar bietet die Mutter demjenigen, der den Auftrag für sie erledigt. Sie habe auch die Erlaubnis des Fotografen, schreibt sie dazu - hierzu gibt es ebenfalls einen Screenshot, der das belegt. Offenbar hat auch jemand die Retusche übernommen. Denn: Wie ein weiterer Screenshot zeigt, hat die Mutter das Familienfoto ohne den Stiefsohn später als Profilbild eingeladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Entsetzen bei Twitter-Nutzer, der Kind verloren hat

Wade Cross ist entsetzt, wie jemand so mit einem Kind umgehen kann. “Der Kloß in meinem Hals wird nie wieder weggehen”, schreibt er zu den Screenshots, die die Geschichte belegen. Er selbst habe sein Kind verloren und gibt zu, dass seine Emotionalität bei dem Thema auch damit zusammenhängen könne. “Aber dieses Kind könnte bei mir leben und in jedem Foto, das ich für den Rest meines Lebens mache, sein”, schreibt er weiter dazu.

Anzeige

In den Kommentaren geben ihm viele User recht und sind ebenfalls schockiert davon, dass jemand sein Stiefkind einfach aus einem Bild entfernen lassen will. Ein Twitternutzer reagiert mit Humor darauf - und retuschiert statt des Stiefkindes einfach die Mutter aus dem Bild.

Anzeige

Die meisten aber zeigen Mitleid mit dem scheinbar von der Mutter ungewollten Stiefsohn.