Aufgeflogen: Schmuggler versteckte 14 Wildvögel in seiner Hose

Tel Aviv. Ein Palästinenser hat versucht, 14 Distelfinken in seiner Hose aus Jordanien über die Grenze zu schmuggeln. Der Mann habe sich die als Wildvögel eingestuften Tiere mit einem Netz ans Bein gebunden, teilte die israelische Behörde Cogat am Dienstag mit. Er habe sie von Jordanien nach Hebron bringen wollen, aber nicht die notwendigen Genehmigungen bei sich gehabt, hieß es in der Mitteilung.

Dem Sicherheitspersonal am Allenby-Grenzübergang zwischen Jordanien und dem Westjordanland sei eine Ausbuchtung in seiner Hose aufgefallen. Der Mann wurde festgenommen. Der Grenzkommandeur sprach von einem "schwerwiegenden Schmuggelversuch" von Wildtieren.

RND/dpa