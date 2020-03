Auf TikTok zeigen Krankenschwestern ihren Corona-Alltag

Anzeige

Krankenschwestern, Ärzte und Pfleger - sie alle gehören zu den Menschen, die täglich gegen die Corona-Pandemie ankämpfen, um die Gesundheit aller zu gewährleisten. Auf der Social-Media-Plattform TikTok geben die Fachkräfte ihren Fans einen Einblick in ihre Arbeit und teilen wichtige Botschaften.

So drehen die Fachkräfte kurze Videos in Krankenhäusern oder zu Hause und posten diese auf dem sozialen Netzwerk. In dem Beitrag einer Krankenschwester sind verschiedene Menschen in blauer und weißer Schutzkleidung zu sehen. Sie teilen eine wichtige Nachricht: “Wir bleiben für euch da. Bleibt ihr bitte für uns zu Hause." Der Ursprung dieser Video-Idee ist der Facebook-Post einer Wiener Krankenschwester, welcher schon vor einigen Tagen im Netz gefeiert und häufig geteilt wurde.

Die Pflegekräfte nutzen mit TikTok eine Kurzvideo-Plattform, die besonders bei jungen Leuten beliebt ist. Die App wurde bereits im November letzten Jahres mehr als 1,5 Milliarden Mal heruntergeladen. Dort laden die Nutzer Clips mit Tanzchoreographien, Rezepten oder lustigen Pranks hoch. Auch aktuelle Ereignisse werden dort durch die TikToker verarbeitet – zuletzt das Coronavirus.

Viele Gesundheitskräfte beschweren sich auf der Plattform besonders über die Ignoranz der Gesellschaft bezüglich der Pandemie. Es gab in den letzten Tagen immer noch viele Menschen, die das sogenannte Social Distancing nicht befolgten und sogar Corona-Partys feierten. So beschwert sich zum Beispiel eine TikTokerin: “Wenn Leute draußen ihr Leben genießen, obwohl sie zu Hause bleiben sollten und man selbst im Krankenhaus ohne Ende Schichten schiebt.”

TikTok zunächst als willkommene Ablenkung

Auch Krankenschwester Vanessa, die bei TikTok unter dem Benutzernamen “Schwester Vanny" auftritt, ist auf der Plattform sehr aktiv. Sie arbeitet seit 2015 in einer Psychiatrie und hat mit ihren amüsanten, aber auch ernsten Clips mehr als 32.000 Follower und 800.000 Likes gesammelt. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt sie, dass TikTok zunächst nur als Ablenkung zum Alltag gedacht war: “Erst war es eine lustige Abwechslung".

Doch die Krankenschwester hofft auch, dass sie mit den Clips Anreize für ihren Beruf schaffen kann: “Mittlerweile ist es ‘Werbung’ für den Beruf der Pflege. [...] Ich hoffe damit Aufmerksamkeit zu erwecken, damit der Beruf mehr Wertschätzung erhält und sich die Arbeitsbedingungen verbessern." Schwester Vanny äußert sich auf der Plattform auch deutlich zum Coronavirus: “Es gibt immer noch Menschen, die es nicht verstehen. Schaltet das Hirn ein", so bittet die Krankenschwester auf TikTok um Rücksichtnahme.

Auswirkungen des Coronavirus

Die starken Auswirkung des Coronavirus auf ihren eigenen Arbeitsalltag merkt die Fachkraft bereits jetzt: “Desinfektionsmittel wird knapp, es gibt keine Lieferungen mehr". Es seien sogar vorsorglich Patienten entlassen worden, die nicht so “behandlungsbedürftig" seien. “Es werden Vorbereitungen getroffen, Intensivbetten werden erhöht”, sagt die Psychiatrie-Mitarbeiterin.

Pflegemitarbeiter sind nicht nur auf die Unterstützung der Gesellschaft angewiesen, sondern auch auf gegenseitige Hilfe im Team – und die ist laut Schwester Vanny vorhanden. Das Personal biete bereits an, Urlaube zu verschieben. “Solidarität wird sehr großgeschrieben", sagt die Krankenschwester. Diese Aussage gleicht auch ihrer Profil-Beschreibung auf TikTok: “Gemeinsam gegen Corona.” So macht Schwester Vanny ihren Fans deutlich, dass Solidarität nötig ist, um diese Krisenzeiten zu bewältigen.

RND





