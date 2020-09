Auf der A4: Autofahrer überholt mit gezogener Waffe

Anzeige

Anzeige

Kraftsdorf. Mit einer Waffe soll ein Autofahrer einen 20-Jährigen beim Überholen auf der Autobahn 4 bedroht haben. Nach Angaben des Opfers fuhr der andere Mann am Mittwochnachmittag zwischen Jena und Gera rechts an ihm vorbei und richtete dabei einen pistolenähnlichen Gegenstand auf ihn, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach hatte der 20-Jährige zuvor den Überholstreifen blockiert. Hinter der thüringischen Landesgrenze stellten sächsische Polizeibeamte einen 63 Jahre alten Tatverdächtigen.

Im Handschuhfach fanden sie eine Gasdruckpistole. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung.