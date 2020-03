Auf der A12: Laster fährt auf Stauende auf - ein Toter, ein Schwerverletzter

Anzeige

Fürstenwalde. Bei einem Auffahrunfall zwischen Storkow und Fürstenwalde (Oder-Spree), in den drei Laster verwickelt waren, kam nach Polizeiangaben am Donnerstag ein Fahrer ums Leben. Ein weiterer Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Aus noch unbekannter Ursache fuhr ein Lastwagenfahrer auf das Stauende auf und starb an der Unfallstelle. Seine Identität ist noch nicht geklärt. Der Fahrer des Lastwagens vor ihm kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Die Fahrbahn Richtung Polen blieb wegen der Bergungsarbeiten an der Unfallstelle zunächst gesperrt.

Auf der Autobahn 12 betrug der Stau am Donnerstagnachmittag 55 Kilometer und reichte fast bis an das Kreuz Spreeau heran. In der Nacht zu Donnerstag waren die Vorschriften für Kontrollen von Lastwagenfahrern und Berufspendlern gelockert worden: Sie müssen kein Formular mehr mit Daten ihrer Erreichbarkeit ausfüllen. Damit werde viel Zeit gespart, hieß es.

Polen hatte am Wochenende aus Angst vor der Verbreitung des Coronavis wieder an den Grenzübergängen zu Deutschland Kontrollen eingeführt. An den Übergängen hatten sich daraufhin lange Fahrzeugschlangen gebildet.

