Auf dem Weg in den Urlaub: Tödlicher Crash am Stauende

Leer/Oberhausen. Bei einem schweren Auffahrunfall an einem Stauende ist auf der A31 in Ostfriesland ein Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen gestorben. Neun Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Samstagvormittag südlich von Leer. In Fahrtrichtung Emden fuhr ein Autotransporter nahezu ungebremst auf das Ende eines Staus auf und schob dabei fünf Fahrzeuge ineinander. Der Tote war ein 57-Jähriger aus Oberhausen.

Bei dem heftigen Aufprall wurden die Autos stark beschädigt und verformt. Einer der Wagen überschlug sich, wie es hieß. Der bei dem Unfall getötete Mann saß in einem der Autos, die ineinander geschoben wurden. Der Fahrer des Autotransporters kam ohne Verletzungen davon.

Die Arbeit der Rettungskräfte wurde von anderen Autofahrern den Angaben zufolge behindert. "Nicht nur, dass die Rettungsgasse nicht ordentlich gebildet wurde", berichtete ein Feuerwehrsprecher. "Viele Personen hatten ihre Fahrzeuge verlassen, um sich die Beine zu vertreten oder nachzusehen, warum es nicht weiter ging". Die Einsatzkräfte mussten zusätzlich die Gegenfahrbahn sperren, um dort ausreichend Platz zu haben. Mehr als 160 Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie Notfallseelsorger waren im Einsatz.