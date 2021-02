Ätzende Flüssigkeit in Wodkaflaschen: Obdachlose in Hannover verletzt

Anzeige

Hannover. Die Polizei warnt in Hannover vor gepanschtem Wodka, der in der Innenstadt an Obdachlose verteilt wird. Zwei 30 und 50 Jahre alte Männer erlitten nach einem Schluck aus den Flaschen Verätzungen, Ermittler machten die Fälle am Freitag öffentlich. Auch die Obdachlosenhilfe Hannover warnt eindringlich und bittet um Hinweise an die Polizei, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ).

Der erste Fall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei in der Nacht zum 21. Januar am Steintorplatz, dort gab ein Unbekannter einem 50 Jahre alten Obdachlosen eine Flasche, die er für handelsüblichen Wodka hielt. Beim Trinken daraus erlitt er Verätzungen der Speiseröhre und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Der zweite Fall ereignete sich am 6. Februar in der Nähe des ersten Tatorts an der Münzstraße. Auch diesmal verletzte sich ein 30 Jahre alter Obdachloser nach einem Schluck aus einer manipulierten Flasche, die er zuvor von einem Unbekannten geschenkt bekommen hatte. Seine Verletzungen waren aber nicht so ernst wie im ersten Fall.

Hilfsorganisationen über Fälle informiert

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ob es zwischen den beiden Fällen einen Zusammenhang gibt und ob es sich um denselben Täter handelt, ist nach Angaben der Ermittler noch unklar.

Über die Fälle sind inzwischen auch Hilfsorganisationen informiert. Die Obdachlosenhilfe Hannover postete einen entsprechenden Hinweis am Freitag auf ihrer Facebook-Seite. „Wir sind von anderen Organisationen darum gebeten worden, das öffentlich zu machen“, sagt Mario Cordes, der Vorstand des Vereins, der „HAZ“.