Attacke in Norwegen mit Pfeil und Bogen: Das wissen wir über die Tat

Kongsberg. In der norwegischen Kleinstadt Kongsberg bewegte sich am Mittwochabend ein Mann mit Pfeil und Bogen durch den Ort und schoss auf Menschen. Fünf Personen starben, zwei weitere wurden verletzt. Der Täter konnte am Abend noch festgenommen werden. Das wissen wir über die Tat.

Wie lief die Attacke ab?

Um 18.13 Uhr am Mittwochabend ging ein Notruf bei der Polizei ab, dass sich ein Mann, bewaffnet mit Pfeil und Bogen, durch Kongsberg bewege und auf Menschen ziele. Die Angriffe ereigneten sich nach Angaben der Polizei an mehreren Orten in der Stadt.

Der Täter habe sich über ein größeres Gebiet hinweg bewegt, teilten die Ermittler mit. Das Zentrum der Stadt wurde weiträumig abgeriegelt. Mehrere Medien berichteten von einem Supermarkt als einem Ort des Geschehens. Der Angreifer konnte nach Polizeiangaben rund eine halbe Stunde nach dem ersten Notruf festgenommen werden. Laut der Lokalzeitung „Laagendalsposten“ berichtet, dass keiner der Mitarbeitenden des Supermarkts verletzt wurde.

Der mutmaßliche Täter konnte etwa eine halbe Stunde nach Eingehen des Notrufs, um 18.47 Uhr festgenommen werden. Während der Attacke soll es laut „Laagensdalsposten“ zu einer Konfrontation zwischen Polizei und Bogenschützen gekommen sein, bei der seitens der Polizei Warnschüsse abgegeben wurden.

Was wir über den Täter wissen

Am späten Mittwochabend gab die norwegische Polizei bekannt, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 37-jährigen Dänen handelt, der in Kongsberg lebe. Die „Laagendalsposten“ zitiert den Anwalt des Mannes, dass der Verdächtige mit der Polizei kooperieren und umfänglich aussagen wolle. Er solle am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Details zum Verhafteten sind noch nicht bekannt.

Was wir über die Opfer wissen

Über die Opfer, fünf Tote und zwei Verletzte, machte die Polizei bisher kaum Angaben. Bei einem Verletzten soll es sich um einen Polizisten handeln, der zu diesem Zeitpunkt aber nicht im Dienst war. In einem Hotel in der Stadt hat die Stadtverwaltung laut Medienberichten einen Anlaufpunkt eingerichtet, bei dem Angehörige und Menschen, die von der Gewalttat betroffen sind, Hilfe erhalten können.

Welchen Hintergrund hat die Tat?

Der Hintergrund der Tat ist noch völlig unklar. Die Ermittlerinnen und Ermittler schließen auch einen terroristischen Hintergrund zu diesem Zeitpunkt nicht aus.