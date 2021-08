Atlantik statt Bikini Bottom: Meeresforscher entdecken „echten” Spongebob und Patrick

Anzeige

Während einer Tiefseeexpedition der US-Ozeanografie­behörde NOAA hat Meeresforscher Christopher Mah einen überraschenden Fund gemacht: Er findet einen gelben Schwamm zusammen mit einem rosa Seestern - wie in der weltbekannten Zeichentrickserie „Spongebob Schwammkopf”.

„Real life Sponge bob and Patrick!”

“Normalerweise vermeide ich diese Referenzen... aber WOW. DER ECHTE Spongebob und Patrick”, schreibt Christopher Mah auf Twitter, kurz nachdem er die beiden Meeresbewohner entdeckt hat. Die Entdeckung war Teil einer Tiefseeexpedition der US-Ozeanografie­behörde NOAA, wie das Portal “Business Insider” berichtet. Mit ferngesteuerten Fahrzeugen, die ihre Bilder live an die Forscher streamen, erkundet die NOAA Lebensräume von Meerestieren. So ist auch das Bild des weltbekannten Zeichentrickschwamms “Spongebob” und seines besten Freundes “Patrick” entstanden. Eine Besonderheit wie Mah “Business Insider” gegenüber erklärt: Die leuchtend gelbe Farbe des Schwamms sei “für die Tiefsee ungewöhnlich”. Er gehöre zur Gattung “Hertwigia”. Zudem gebe es mehr als 8500 Arten von Schwämmen und nur sehr wenige seien so “kastenförmig” wie “Spongebob”, sagt Mah demnach.

Eine für alle Fans ernüchternde Nachricht hat der Forscher jedoch auch: Statt an einer Freundschaft soll der Stern wohl eher an einer Mahlzeit interessiert gewesen sein, behauptet der Meeresbiologe “Business Insider” gegenüber. “Meeresschwämme [sind] eine bevorzugte Mahlzeit für Chondraster-Seesterne”, zu denen der entdeckte Seestern zähle.