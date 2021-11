Leiche von vermisster 14-Jähriger gefunden: Mädchen wurde offenbar getötet

Anzeige

Eine seit vergangenem Donnerstag vermisste Jugendliche aus Aschersleben (Sachsen-Anhalt) ist tot. Die 14-Jährige sei am Mittwochnachmittag in einem Garagenkomplex in Aschersleben tot aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. Die Auffindesituation lasse nach einer ersten Einschätzung auf ein Tötungsverbrechen schließen, heißt es weiter.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen laut Polizei auf Hochtouren. Um die Ermittlungen nicht zu behindern, würden vorerst keine weiteren Angaben zu dem Fall gemacht, hieß es.

Das Mädchen wollte sich laut einer früheren Mitteilung am vergangenen Donnerstag mit einem Ex-Freund treffen, um ihm persönliche Gegenstände zu übergeben. Gegen 15.30 Uhr bestand letztmalig Telefonkontakt zu einem anderen Bekannten. Seitdem war das Mädchen nicht mehr zu erreichen.