Arzt vergewaltigt Patientinnen im Krankenhaus: elf Jahre Haft

Anzeige

Anzeige

Bielefeld. Im Prozess um Vergewaltigungen von Patientinnen in einem Krankenhaus in Gütersloh ist ein Assistenzarzt (43) zu elf Jahren Haft und lebenslangem Berufsverbot in Krankenhäusern verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er drei Patientinnen missbraucht hat. Zudem wurde er am Donnerstag wegen Besitzes von kinderpornografischen Schriften und Drogenbesitzes verurteilt.

Bei den Taten zwischen September und Dezember 2020 soll der Arzt nicht indizierte Medikamente verabreicht oder ausgenutzt haben, dass die Frauen von einer OP-Narkose noch benommen waren. Er muss an zwei Frauen laut Urteil Schmerzensgeld in Höhe von 35.000 Euro und 10.000 Euro zahlen.