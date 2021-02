Arzt aus Texas impft seine Frau mit übrig gebliebener Dosis – und verliert seinen Job

Anzeige

Texas. Lange hat die Welt angesichts des noch immer grassierenden Coronavirus auf flächendeckende Impfungen gewartet – doch es fehlt vielerorts an Impfstoff. Das macht die Dosen noch wertvoller, als sie es ohnehin schon sind. Doch was, wenn die Zeit drängt, weil sie nach der Öffnung ablaufen, es aber noch keine Empfänger gibt?

Dieser Situation musste sich Hasan Gokal, ein Arzt aus Sugar Land in Texas, stellen. Am späten Abend des 29. Dezembers, steht der 48-Jährige vor der Entscheidung, zehn Dosen, die nach Anbruch einer Durchstechflasche übrig sind, entweder ablaufen zu lassen oder sie zu verabreichen – also versucht er, zehn berechtigte Personen für eine Injektion zu finden. Mit dabei sind letztlich sowohl Bekannte als auch Fremde: eine Frau in ihren Achtzigern, die an Demenz leidet, eine Mutter mit einem Kind, das an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist, und seine Frau, die eine Lungenerkrankung hat, die sie kurzatmig macht.

Eine Aktion, die Gokal erst die Verbreitung eines Fahndungsfotos seiner selbst, und ihn schließlich vor Gericht bringt. Der Vorwurf: der Diebstahl von zehn Impfstoffdosen im Wert von insgesamt 135 US-Dollar. Der Mediziner verliert seinen Job. „Meine Welt ging unter“, sagt er der „New York Times“.

Arzt setzt sich für Impfstoff ein und verliert seinen Job: Was ist passiert?

Am 29. Dezember traf der 48-Jährige vor Tagesanbruch in einem Park im Vorort Humble in Houston ein. Dort hatte er das Ziel, eine Impfveranstaltung, hauptsächlich für Rettungskräfte, zu überwachen – doch es kam zu Problemen. Das Ärzteteam verschätzte sich in Bezug auf die Zeit, und verabreichte lediglich 250 Dosen. In der Nacht traf schließlich noch eine berechtigte Person für eine Injektion ein: Eine Krankenschwester durchbohrte eine neue Durchstechflasche – und die Zeit für die restlichen Dosen lief. Sechs Stunden blieben für eine Verwendung. Und Gokal war entschlossen, den Impfstoff nicht zu verschwenden. Er fragte die rund 20 Mitarbeiter der Veranstaltung, die noch keinen Schutz bekommen haben – ohne Erfolg.

Die Stunden vergingen und der Mediziner fuhr zu seinem Haus in einem benachbarten Ort. Währenddessen rief er nach eigenen Angaben Leute aus seiner Kontaktliste an, um zu fragen, ob sie Risikopatienten kennen würden, die eine Impfung gegen das Coronavirus benötigten. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion schaffte er es, alle Dosen an Betroffene zu verteilen. Alle bis auf eine. Er wandte sich an seine Frau, deren Lungensarkoidose sie für den Stoff in Frage kommen lässt. Sie reagierte besorgt, wusste nicht, ob dieser Schritt richtig sei. Zum Schluss blieben laut Bericht 15 Minuten Zeit für eine Entscheidung. Gokal verabreichte seiner Frau den Impfstoff.

Am nächsten morgen, so berichtet der Mediziner der Zeitung, reichte er die Unterlagen für die zehn Personen ein, die er in der vergangenen Nacht geimpft hat. Außerdem informierte er seine Kollegen und Vorgesetzten über die Ereignisse. Trotzdem kamen sie einige Tage später auf ihn zu und fragten, ob er die Dosen außerhalb der geplanten Veranstaltung verabreicht hatte. Er sagte, er habe gemäß den Richtlinien den Impfstoff nicht verschwendet – und wurde darauf sofort gekündigt.

Kollegen und Vorgesetzte werfen ihm Ungerechtigkeit und Diebstahl vor

Die Beamten behaupteten, er habe gegen das Protokoll verstoßen. Außerdem erweckten die vielen indischen Namen auf seiner Liste den Eindruck, sein Vorgehen sei ungerecht. Er hätte die restlichen Dosen wegwerfen sollen.

Die Bezirksstaatsanwältin von Harris County, Kim Ogg, veröffentlichte eine Pressemitteilung mit der Überschrift „Mediziner wegen Diebstahls eines Fläschchens mit Covid-19-Impfstoff entlassen“ – auf diese Weise erfuhr Gokal, dass man ihn beschuldigt, die Dosen gestohlen zu haben. „Er hat seine Position missbraucht, um seine Freunde und Familie vor Menschen in eine Reihe zu bringen, die den rechtmäßigen Prozess durchlaufen hatten, um dort zu sein”, sagt Ogg laut „New York Times“.

Mittlerweile haben sich die „Texas Medical Association“ und die „Harris County Medical Society“ für eine Unterstützungserklärung für Ärzte wie Gokal eingesetzt. Ein endgültiges Urteil über seinen Fall gibt es noch nicht. Dane Schiller, Kommunikationsdirektor des Bezirksstaatsanwalts, lehnte eine Anfrage der Tageszeitung zu dem Thema ab. In einer Mail habe er mitgeteilt, wenn die Angelegenheit einer großen Jury vorgelegt werde, könnten „Vertreter der Gesellschaft darüber abstimmen, ob eine Anklage gerechtfertigt ist.“