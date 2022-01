Arbeiter stirbt nach Sturz in Windradturm

Anzeige

Uetze. Ein 22 Jahre alter Bauarbeiter ist im Inneren eines Windrads im entstehenden Windpark Uetze Wilhelmshöhe (Region Hannover) einige Meter in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Andere Mitarbeiter hätten Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte alarmiert. Die Verletzungen seien jedoch so schwer gewesen, dass der Mann noch vor Ort gestorben sei, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Wie die „Neue Presse“ (NP) berichtet, war der Arbeiter vermutlich mit Arbeiten an der Elektrik der im Bau befindlichen Windenergieanlage beschäftigt, ehe er von dem rund 110 Meter hohen Turm in die Tiefe stürzte. Laut der „NP“ landete auf einer Plattform im Turm, die sich etwa 30 Meter über dem Boden befindet. Dort wurde der 22-Jährige von seinen Kollegen gefunden.

Die Kriminalpolizei ermittelt gemeinsam mit dem Gewerbeaufsichtsamt.