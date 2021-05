Anwohner malt Zebrastreifen auf Straße in Hannover - Feuerwehr schrubbt ihn weg

Anzeige

Hannover. Ein 51 Jahre alter Mann soll in Hannover am frühen Dienstagmorgen eigenmächtig einen Zebrastreifen auf eine Straße gemalt haben. Die Polizei wurde rasch über die Aktion unterrichtet, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ). „Die Feuerwehr hat dann in Amtshilfe die weiße Farbe mit viel Wasser beseitigt. Ganz ist das aber nicht gelungen“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend.

Dem unter Verdacht stehenden Mann könnten nun wegen Sachbeschädigung Rechnungen drohen. Über das Motiv war zunächst nichts bekannt. An der Stelle gibt es bereits einen kombinierten Übergang mit Ampel für Radfahrer und Fußgänger.