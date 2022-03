Wende bei Polizistenmord von Kusel: Ein Tatverdächtiger steht nicht mehr unter Mordverdacht

Anzeige

Gut einen Monat nach den Polizistenmorden in Kusel (Rheinland-Pfalz) ist der Haftbefehl wegen Mordes gegen einen der beiden Tatverdächtigen aufgehoben worden. Das hatte zunächst die „Bild“-Zeitung berichtet. Der Strafverteidiger des Verdächtigen Florian V., Christian Kessler, bestätigt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Der ursprüngliche Haftbefehl wegen zweifachen Mordes wurde in der vergangenen Woche aufgehoben. Dies wurde meinem Mandanten am Dienstagmorgen mitgeteilt.“ Auch die Staatsanwaltschaft Kaiserlautern teilte am Dienstag mit, dass es nur noch einen Tatverdächtigen gebe. Florian V. sitzt aber weiterhin, genau wie der neue Hauptverdächtige, in U-Haft. Kessler zum RND: „Gegen meinen Mandanten wurde nun ein neuer Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger Wilderei und versuchter Strafvereitelung verkündet.“

Dass Florian V. weiterhin nicht frei kommt, kann der Rechtsanwalt nicht verstehen: „Ich erachte den Vollzug der U-Haft für diesen Haftbefehl als absolut rechtswidrig.“ Statt einer lebenslangen Haftstrafe und möglicher Sicherheitsverwahrung könnte auf Florian nun möglicherweise nur noch eine Bewährungsstrafe zukommen.

Eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Polizeikommissar waren am 31. Januar bei einer Fahrzeugkontrolle bei Kusel erschossen worden. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Ermittler gehen davon aus, dass die Täter Jagdwilderei verdecken wollten.